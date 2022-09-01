Миллиардер увидел признак скорого краха фондового рынка США Инвестор Грэнтэм: резкий рост цен указывает на скорый крах фондового рынка США

Фото: Hou Jun/ZUMAPRESS.com

Наблюдавшийся на американском фондовом рынке минувшим летом резкий рост цен после падения предупреждает о том, что «суперпузырь» скоро лопнет. Такое мнение высказал британский инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм. Его слова приводит издание New York Post.

Нынешний «суперпузырь» характеризуется крайне опасным сочетанием переоцененности всех активов, товарного шока и воинственного настроя Федеральной резервной системы, — подчеркнул Грэнтэм.

Он добавил, что каждый цикл отличается от других, однако существующие исторические параллели говорят о том, что «впереди самое худшее».

Инвестор также отметил, что нынешний «суперпузырь» сочетает все три класса основных активов: жилье, акции и облигации. Подобные рыночные условия, как полагает миллиардер, в точности соответствуют прошлым прецедентам.

Ранее Бюро экономического анализа США выпустило пресс-релиз, в котором сообщается, что ВВП страны во втором квартале текущего года снизился на 0,9% в пересчете на год. Это означает, что жкономика США испытывает спад уже в течение шести месяцев.