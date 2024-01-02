Миллиардер Сорос пополнил список жертв «розыгрыша 911» NYP: Джорджа Сороса разыграли пранкеры, которые звонят в 911

Фото: M. Popow/imago stock&people/Global Look Press

Джордж Сорос

Американский миллиард Джордж Сорос стал новой жертвой пранкеров, устраивающих так называемые «розыгрыши 911», сообщила газета New York Post. Как и в случае с предыдущими известными личностями, из поместья Сороса был совершен звонок в 911, в ходе которого некий мужчина сообщил, что убил свою жену и планирует покончить с собой. Прибывшая на место полиция «разгромила» поместье, прежде чем выяснила, что звонок был ложным, пишет издание.

Шикарное поместье Джорджа Сороса в Саутгемптоне было разгромлено в минувшие выходные, поскольку миллиардер стал последней громкой жертвой розыгрышей 911 <...>. Полиция Саутгемптона сообщила, что они получили звонок в службу 911 незадолго до 9 часов вечера субботы и звонивший сообщил полицейским, что он только что застрелил свою жену в шикарном особняке Саут-Шор, — говорится в материале.

На данный момент не ясно, находился ли сам Сорос в поместье в момент обысков. Известно, что жертвами подобных розыгрышей также стали известный ученый Джонатан Терли, член палаты представителей Марджори Тейлор Грин, мэр Бостона Мишель Ву и другие.

Ранее российские пранкеры Вован и Лексус разыграли премьера Ирландии Лео Варадкара. В ходе телефонного разговора он сказал им, что Дублин не намерен становиться гарантом безопасности для Украины. Политик также заявил, что не видит перспективы вступления страны в Евросоюз.