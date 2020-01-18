https://static.news.ru/photo/ffde8762-3a2a-11ea-aca0-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп и Рудольф Джулиани Фото: Peter Foley/dpa/Global Look Press

Бизнесмен Лев Парнас, по поручению адвоката Дональда Трампа искавший компромат на собирающегося стать президентом демократа Джо Байдена, посетил Австрию и Украину на деньги нефтяного магната Гарри Сарджента. Доступ к переданным в Конгресс США личным документам Парнаса получил телеканал ABC.

Парнас действовал по поручению личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани, следует из полученных данных. Он и Сарджент обменивались сообщениями об организации поездок, обсуждали ситуацию с отставкой Марии Йованович с должности посла на Украине.

Сарджент жаловался, что оплата поездок Парнаса обходится всё дороже и дороже.

Как сообщал NEWS.ru, Джулиани — одна из ключевых фигур в скандале о давлении Трампа на президента Украины Владимира Зеленского, от которого американский лидер требовал возобновить расследование деятельности компании Burisma и работавшего в ней Байдена-младшего.

Инцидент с Зеленским стал формальной причиной для запуска процедуры импичмента Трампа за злоупотребление полномочиями президента США.