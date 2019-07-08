https://static.news.ru/photo/8da74706-a1b4-11e9-993b-fa163e074e61_1024.jpg Джеффри Эпштейн Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Обвинённый в соблазнении и вовлечении в проституцию несовершеннолетних миллиардер Джеффри Эпштейн отказался признавать себя виновным.

По итогам слушания суд Манхэттена в Нью-Йорке оставил Эпштейна под стражей и отказался выпускать его под залог. Следующее и окончательное слушание состоится 11 июля, сообщает РИА Новости .

Миллиардера обвиняют в том, что в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, после чего расплачивался с ними. Некоторых Эпштейн превращал в вербовщиц. В деле также сказано, что есть жертвы, чей возраст не превышает 14 лет.

Если Джеффри Эпштейна осудят, он лишится свободы на 45 лет.

Ранее News.ru писал о задержании миллиардера Джеффри Эпштейна за торговлю несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации. Согласно опубликованным деталям дела, преступления происходили в Нью-Йорке, Нью-Мексико и на личном острове миллиардера в Карибском море.