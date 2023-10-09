Милли рассказал, как США отреагируют на победу России Милли: США нарастят военные расходы в случае успеха российской СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вашингтон будет вынужден нарастить военные расходы, если Россия добьется своих целей в рамках спецоперации на Украине, заявил бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли в интервью порталу Axios. По его словам, американский оборонный бюджет вполне может удвоиться, так как с победой России возрастет вероятность войны великих держав.

Если Украина проиграет, а Путин победит, я думаю, наш оборонный бюджет в предстоящие годы наверняка увеличится, если не удвоится. И возрастет вероятность войны великих держав в ближайшие 10–15 лет. Я думаю, что это будет очень опасная ситуация, — сказал генерал.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявлял, что именно Милли оказал влияние на президента США Джо Байдена в вопросе поставок оружия и военной техники на Украину. По его словам, в феврале 2022 года в первые часы российской спецоперации он просил у Милли повлиять на американскую администрацию в вопросе поддержки украинских войск.

До этого сам Милли заявил, что США, Россия и Китай выступают в качестве сверхдержав в формирующемся многополярном мире. Он также отметил, что в течение короткого периода времени после падения Берлинской стены в 1989 году Соединенные Штаты были единственной сверхдержавой.