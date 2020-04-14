МИД выясняет местонахождение школьников РФ, вывезенных в США

https://static.news.ru/photo/34b2f92e-7e6d-11ea-bdf1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва сейчас выясняет местонахождение российских школьников, находящихся в США по образовательным программам. По её словам, Россия сделала демарш Госдепартаменту США в связи с вывозом учащихся.

В настоящее время добиваемся предоставления исчерпывающей информации о наших школьниках с указанием их точного количества, фамилий и имен, местонахождения, названий учебных заведений, контактных данных тех, кто отвечал за пребывание детей в США, — говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

По данным МИД, в США в настоящее время находятся несколько десятков российских школьников, которые могут оказаться в сложном положении из-за пандемии коронавируса.

Как писал NEWS.ru, пандемия коронавируса заставляет ЮНЕСКО пересмотреть параметры и цели программы качественного образования. Об этом заявила глава организации Одре Азуле. По её словам, приостановка занятий в школах и вузах во время пандемии усилит уже имеющееся отставание в выполнении ООН обязательств по обеспечению всеобщего образования к 2030 году.

Генсек ЮНЕСКО выразила опасения, что после пандемии в слаборазвитых странах может сократиться количество школьников. В частности, в учебные заведения не вернутся девочки. Подобная ситуация уже наблюдалась после кризиса, вызванного лихорадкой Эбола.