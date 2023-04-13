Microsoft обвинил ЧВК «Вагнер» в попытках внедриться в сообщества геймеров

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ЧВК «Вагнер» и российские спецслужбы внедрялись в сообщества геймеров и размещали там информацию, заявил президент Microsoft Брэд Смит на конференции World Economic Summit 2023. Он пояснил, что внедрение происходит, в том числе, посредством платформы Discord, в которой геймеры общаются между собой, передает ТАСС. Через геймерскую платформу Discord мог также произойти слив секретных материалов Пентагона, писали американские СМИ.

В течение последних нескольких месяцев наша команда по анализу цифровых угроз выявляла попытки россиян проникнуть в некоторые из игровых сообществ. Среди них группа «Вагнер» и российская разведка. Отчасти они используют их как место для распространения информации. Это происходило и в Discord, — заявил он.

Associated Press ранее сообщил, что рассекретить документы, в которых содержатся сведения о состоянии армии Украины и планах США и НАТО по укреплению ВСУ перед планируемым контрнаступлением, мог подросток в чате Discord.

Один из участников под ником Thug Shaker Central рассказал, что конфиденциальными материалами начал делиться его собеседник под ником Lucca. Как сообщил источник AP, Lucca «просто ребенок», который выкладывал документы, чтобы включиться в спор.