Мичиган назвал безосновательным иск Трампа о приостановке подсчёта голосов

https://static.news.ru/photo/465ec150-1f2e-11eb-aa4b-fa163e074e61_660.jpg Бюллетени в избирательном участке Фото: Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иск действующего президента США Дональда Трампа о приостановке подсчёта голосов в Мичигане не имеет оснований. Об этом заявила госсекретарь штата Джоселин Бенсон.

Сообщалось, что победу в Мичигане одержал соперник Трампа демократ Джо Байден. Глава Белого дома через суд потребовал приостановить подсчёт голосов, аргументировав это тем, что наблюдателям было отказано в доступе к местам подсчёта. Кроме того, по этой же причине штаб Трампа требует пересчёта уже учтённых бюллетеней.

Этот иск безоснователен. Это настоящий пример дезинформации, призванной посеять сомнения среди избирателей в достоверности избирательного процесса, — заявила Бенсон в эфире телеканала CBS.

По её словам, с того момента, как участки в штате были открыты, сотрудники избирательных комиссий начали подсчёт голосов и действовали по всем правилам. Подсчёт был прозрачным, уверяет Бенсон. Она подтвердила: штат гарантирует, что учтён каждый голос.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь Белого дома и старший советник предвыборного штаба Трампа Кейли Макинани выразила уверенность в победе Трампа. Она заявила, что он выигрывает даже в тех штатах, где, согласно прежней информации, лидировал Байден. При этом Байдена поддержало 264 выборщика при необходимых 270 голосах для победы. В активе Трампа 214 голосов выборщиков.