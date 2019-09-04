https://static.news.ru/photo/dbc72f4a-cf19-11e9-808e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Koch/NASA/Global Look Press

В Национальной службе погоды США рассказали, что «Дориан» уже стал одним из самых сильных ураганов в Атлантике. Сейчас он движется медленно, но из-за этого становится ещё опаснее, так как по пути набирает больше влаги из моря.

На Восточном побережье Флориды и побережьях Джорджии и Южной Каролины ожидаются опасные для жизни штормовые приливы и ураганные ветры, — цитирует телеканал «360» старшего научного сотрудника Центра международных исследований климата Энн Софи Далоз.

В опасности находятся Восточное и Западное побережья государства, Гавайи и острова Штатов в Карибском море.

Как писал News.ru, Национальный центр США по наблюдению за ураганами заявил о заметном ослаблении смерча «Дориан». Буря находится в штате Флорида и движется в северо-западном направлении. Специалисты понизили категорию урагана до второй из пяти возможных по шкале Саффира — Симпсона.