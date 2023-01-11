Метеоролог: за последние 7 лет природные катастрофы стоили США миллиарды Метеоролог Шувалов: за последние семь лет природные катастрофы стоили США миллиарды

Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Последствия урагана «Йэн» во Флориде

В прошлом году в США произошло 18 природных катастроф, каждая из которых стоила не менее миллиарда долларов, рассказал в разговоре с NEWS.ru метеоролог Александр Шувалов. Ссылаясь на доклад Национального управления по океанам и атмосфере США, он указал, что в результате катаклизмов в США погибли 474 человека, а ущерб от них был нанесен на сумму в $165 млрд.

Ведь один только ураган «Йэн», пронесшийся над Карибами и Флоридой, принес разрушений на $113 млрд. Также, как утверждают составители доклада, во всех случаях прослеживаются следы глобального изменения климата, — подчеркнул эксперт.

Ранее президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Калифорния. Решение принято из-за неблагоприятных погодных условий: штормов, оползней и наводнений, которые начались 8 января. Федеральное агентство США пообещало предоставить помощь местному населению, 75% затрат планируется компенсировать из федерального бюджета.

Ранее стало известно, что Министерство энергетики США разрешило энергетикам в штате Техас отступить от экологических нормативов ради увеличения производства. Перебои начались в результате зимнего шторма, из-за которого в штате объявили режим чрезвычайной ситуации.