Мэра Нью-Йорка раскритиковали за предложение провести парад

https://static.news.ru/photo/2712ef88-84ba-11ea-971c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Adar/Global Look Press

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио предложил провести в городе парад в честь врачей, которые борются с коронавирусом. Однако его идея встретила резкое неприятие у американцев.

Как передаёт «Газета.Ru», инициативу мэра сочли абсурдной, учитывая сложившуюся на данный момент эпидемиологическую ситуацию. Так, ведущий телеканала CNN Джейк Тэппер заявил, что проведение парада в Нью-Йорке — это «одна из самых глупых идей», о которых он когда-либо слышал.

Также американцы в Интернете напомнили де Блазио о параде в Филадельфии, проведённом во время пандемии испанского гриппа в 1918 году. До мероприятия в городе было несколько десятков больных испанкой. Во время парада заразились десятки тысяч человек, тысячи позже скончались.

В городе Нью-Йорк, по последним данным, выявлено около 140 тысяч случаев COVID-19. Более 18 тысяч заболевших скончались.

Как передавал NEWS.ru, ежесуточное число поступающих в больницы Нью-Йорка людей с подозрением на коронавирус продолжает расти.