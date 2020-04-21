Мэра Нью-Йорка раскритиковали за предложение провести парад

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио предложил провести в городе парад в честь врачей, которые борются с коронавирусом. Однако его идея встретила резкое неприятие у американцев.
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Также американцы в Интернете напомнили де Блазио о параде в Филадельфии, проведённом во время пандемии испанского гриппа в 1918 году. До мероприятия в городе было несколько десятков больных испанкой. Во время парада заразились десятки тысяч человек, тысячи позже скончались.
В городе Нью-Йорк, по последним данным, выявлено около 140 тысяч случаев COVID-19. Более 18 тысяч заболевших скончались.
Как передавал NEWS.ru, ежесуточное число поступающих в больницы Нью-Йорка людей с подозрением на коронавирус продолжает расти.
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