Глава столицы Соединённых Штатов Муриэль Баузер заявила, что обеспокоена планами президента Дональда Трампа по празднованию Дня независимости 4 июля. Глава государства «смотрит на диктаторов как на пример празднования», отметила мэр Вашингтона.
По её мнению, демонстрация военной мощи, которая должна пройти в городе, не отражает американские ценности, передаёт
Она добавила, что администрация лидера страны сообщила ей всю необходимую информацию о проведении мероприятия.
Ранее, как писал News.ru, Трамп заявил, что в День независимости страны 4 июля в Вашингтоне пройдёт самый большой салют и воздушный парад. Он отметил, что военачальники получают удовольствие от подготовки к этому мероприятию, так как покажут самую сильную армию мира.