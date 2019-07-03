https://static.news.ru/photo/135fc11e-9dac-11e9-81b7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: White House/Global Look Press

Глава столицы Соединённых Штатов Муриэль Баузер заявила, что обеспокоена планами президента Дональда Трампа по празднованию Дня независимости 4 июля. Глава государства «смотрит на диктаторов как на пример празднования», отметила мэр Вашингтона.

По её мнению, демонстрация военной мощи, которая должна пройти в городе, не отражает американские ценности, передаёт Politico .

Она добавила, что администрация лидера страны сообщила ей всю необходимую информацию о проведении мероприятия.

Ранее, как писал News.ru, Трамп заявил, что в День независимости страны 4 июля в Вашингтоне пройдёт самый большой салют и воздушный парад. Он отметил, что военачальники получают удовольствие от подготовки к этому мероприятию, так как покажут самую сильную армию мира.