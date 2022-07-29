Мэр Нью-Йорка заявил о начале финансового кризиса в США Мэр Нью-Йорка Адамс: в США наступил финансовый кризис

Фото: Andrea Renault - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс

В США начался финансовый кризис, заявил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс в ходе благотворительного мероприятия, отвергнув таким образом слова президента страны Джо Байдена об удовлетворительном состоянии американской экономики. По мнению градоначальника, кризис уже достиг невиданных масштабов, передает Hamodia.

Мы уже в таком финансовом кризисе, какой вы даже представить не можете. Уолл Стрит рушится, мы в состоянии рецессии, — провозгласил Адамс.

При этом он выразил уверенность, что американцы справятся с тяжелыми временами, и подчеркнул, что верит в Байдена. Адамс также собирается встретиться с вице-президентом США Камалой Харрис в ходе ее запланированного визита в Нью-Йорк.

Мы поправимся. Байден — президент, и я следую за ним, — заключил мэр «Большого яблока».

Накануне Минторг США опубликовал статистику, согласно которой ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2022 года снизился на 0,9% в годовом исчислении. Данный показатель не сошелся с прогнозами экспертов, которые ожидали, что за второй квартал американская экономика продемонстрирует рост на 0,3%.

В тот же день бывший президент США Барак Обама назвал «прогрессом» сокращение темпов развития экономики Соединенных Штатов на 0,9% после спада на 1,6%, зафиксированного в предыдущем квартале. Следом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер поспорила с журналистом на тему рецессии в экономике Соединенных Штатов. В ходе брифинга корреспондент привел цитату главы Национального экономического совета США Брайана Диаза, который еще в 2008 году заявил, что «два квартала отрицательного роста ВВП» — это буквальное определение рецессии. Однако Жан-Пьер посчитала, что это «совсем не так» и его понятие расходится с хрестоматийным определением замедления темпов экономического роста.