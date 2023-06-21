Мэр Нью-Йорка пожаловался на проблемы с украинскими беженцами Мэр Нью-Йорка Адамс рассказал о проблеме с расселением украинских беженцев

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс

В США пытаются обустроиться около 250 тысяч беженцев с Украины, из них 13% — в Нью-Йорке, где сейчас возникла большая проблема с расселением мигрантов, рассказал в интервью RTVI мэр города Эрик Адамс. По его словам, в Нью-Йорке находятся более 32 тысяч украинских беженцев, что гораздо больше, чем в любом другом американском штате.

В 2022 году президент Джо Байден объявил о запуске программы для беженцев из Украины, с помощью которой они могут легально проживать на территории США в течение двух лет.

Необходимо, чтобы Белый дом должным образом профинансировал эту инициативу. Федеральное агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях пока выделила Нью-Йорку удручающе малую сумму денег. К нам в город прибывает подавляющее большинство мигрантов и просителей убежища, и мы должны получать ресурсы, необходимые для решения этой проблемы, — пояснил Адамс.

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По его словам, проблема в данном случае «кроется не в мигрантах, а в том, как это все делается», и властям нужно распределить мигрантов по всей стране. Мэр напомнил, что в США 108 тысяч городов, поселков и деревень, и призвал использовать все эти 108 тысяч для решения создавшегося гуманитарного кризиса.

Мы не обвиняем тех, кто едет к нам в поисках «американской мечты». Мы обвиняем тех, кто не обеспечивает надлежащие условия и процессы, — заявил мэр Нью-Йорка.

Ранее беженцы с Украины в Великобритании пожаловались на обучение своих детей русскому языку в местных школах. О языковом проекте в образовательных учреждениях украинцы узнали «с ужасом», пишут местные СМИ.