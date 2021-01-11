Мэр Нью-Йорка назвал мятежом беспорядки у Капитолия

https://static.news.ru/photo/3a78927e-5437-11eb-bc60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lena Klimkeit/Global Look Press

Беспорядки, вспыхнувшие в Вашингтоне на прошлой неделе, были настоящим «мятежом», заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Он также отметил, что причастные к нарушению работы правительства США не должны находиться на государственной службе.

Это был мятеж, а не мирный протест. Любой человек, который причастен к попыткам нарушить работу правительства США, не может находиться на государственной службе, — подчеркнул Билл де Блазио, слова которого приводит ТАСС.

6 января 2021 года в столице США вспыхнули беспорядки во время заседания обеих палат Конгресса США, посвящённого утверждению итогов президентских выборов. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа пытались помешать дебатам конгрессменов, им удалось прорваться к зданию Капитолия, а затем проникнуть внутрь.

Из-за волнений заседание было временно отложено, а члены конгресса эвакуированы из здания. Впоследствии полиция вытеснила митингующих из Капитолия. В ходе столкновений погибли четверо протестующих и один полицейский.

Ранее NEWS.ru писал, что новым властям США предстоит разобрать «развалины», оставленные уходящим лидером страны Дональдом Трампом. Успешная реализация данной задачи отвечает интересам Европы, считает глава МИД Германии Хайко Маас. Сейчас дипломат находится с официальным визитом в Каире. В столице Египта он обсуждает конфликт на Ближнем Востоке с коллегами из арабской страны, а также из Иордании и Франции.