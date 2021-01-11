Меланья Трамп подвергла критике штурм Капитолия

https://static.news.ru/photo/fc67bae0-540a-11eb-85df-fa163e074e61_660.jpg Мелания Трамп Фото: Michael Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

Супруга действующего президента США Дональда Трампа Меланья решительно осудила штурм Капитолия в Вашингтоне, произошедший 6 января.

Меланья Трамп также выразила разочарование в связи с тем, что «вокруг этих трагических событий начались грязные сплетни, необоснованные личные выпады и искажённые ложные обвинения».

Я умоляю людей прекратить жестокость, никогда не делать выводов исходя из цвета кожи человека и не использовать различия политических идеологий как причину агрессии и злобы, — отметила Меланья Трамп, слова которой приводит ТАСС.

Она также выразила соболезнования в связи с гибелью людей в ходе беспорядков.

6 января 2021 года в столице США вспыхнули беспорядки во время заседания обеих палат Конгресса США, посвящённого утверждению итогов президентских выборов. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа пытались помешать дебатам конгрессменов, им удалось прорваться к зданию Капитолия, а затем проникнуть внутрь.

Из-за волнений заседание было временно отложено, а члены конгресса эвакуированы из здания. Впоследствии полиция вытеснила митингующих из Капитолия. В ходе столкновений погибли четверо протестующих и один полицейский.

Ранее NEWS.ru писал, что новым властям США предстоит разобрать «развалины», оставленные уходящим лидером страны Дональдом Трампом. Успешная реализация данной задачи отвечает интересам Европы, считает глава МИД Германии Хайко Маас. Сейчас дипломат находится с официальным визитом в Каире. В столице Египта он обсуждает конфликт на Ближнем Востоке с коллегами из арабской страны, а также из Иордании и Франции.