Мелания Трамп сообщила о смерти матери Мать Мелании Трамп умерла в возрасте 78 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Супруга экс-президента США Дональда Трампа Мелания сообщила о смерти матери Амалии Кнавс. Женщина скончалась 9 января во Флориде в возрасте 78 лет. Причина смерти не называется.

С глубокой печалью сообщаю о кончине моей любимой матери Амалии. Амалия Кнавс была сильной женщиной, которая всегда вела себя грациозно, тепло и достойно. Она была полностью предана своему мужу, дочерям, внуку и зятю. Мы будем безмерно скучать по ней и продолжим чтить и любить ее наследие, — написала Мелания на своей странице в социальной сети Twitter (X).

В ноябре 2023 года сообщалось о смерти старшей сестры Дональда Трампа Мэриэнн, она скончалась на 87-м году жизни в своем доме в Нью-Йорке. Причина ее смерти также не называлась. Мэриэнн Барри долгое время работала федеральным судьей. Для Трампа это была уже третья личная потеря за последние годы. Так, в 2020 году скончался его младший брат Роберт, а в 2022 году — его первая жена Ивана.

Также 8 января стало известно о смерти немецкого футболиста Франца Беккенбауэра. Бывший чемпион мира и Европы скончался на 79-м году жизни. Беккенбауэр был одним из трех футболистов, которые побеждали на чемпионатах мира не только как игроки, но и в качестве тренера национальной команды. Будучи наставником, Беккенбауэр привел сборную Германии к победе на ЧМ в 1990 году. Кроме него это удавалось только бразильцу Марио Загалло и французу Дидье Дешаму.