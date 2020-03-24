https://static.news.ru/photo/71f6eb06-6d92-11ea-92ed-fa163e074e61_660.jpg Мелания Трамп Фото: White House/via Globallookpress.com

Первая леди США Мелания Трамп сдала анализ на наличие коронавируса в организме, результаты оказались отрицательными.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в разговоре с CNN уточнила , что Мелания Трамп прошла проверку тем же вечером, что и её супруг.

Миссис Трамп прошла тестирование в ту же ночь, что и президент, из-за предосторожности. Анализ был отрицательным, — сказала Гришэм.

Анализы президент США Дональд Трамп и его жена сдали 13 марта. Это произошло после того, как коронавирусную инфекцию обнаружили у помощника президента Бразилии, с которым контактировал американский лидер. Спустя неделю миллиардер заявил, что не видит смысла в повторной сдаче анализа, писал NEWS.ru.