Жена Трампа просится домой

Глава Белого дома Дональд Трамп так и не признал, что проиграл президентские выборы, и продолжает оспаривать результаты голосования в судах. Но это не мешает его жене Мелании активно готовиться к переезду в поместье Мар-а-Лаго во Флориде. В данный момент она проводит инвентаризацию своих вещей в Белом доме, подыскивает новую школу для сына Бэррона, руководит ремонтом будущего жилища и, как сообщают источники, «просто хочет домой».

Не исключено, что, узнав результаты президентских выборов, Мелания Трамп вздохнула с облегчением. Ведь, как писал журналист Майкл Вулф в книге «Огонь и ярость», она отнюдь не хотела становиться первой леди. Миссис Трамп неохотно принимала участие в первой предвыборной кампании мужа, а когда он всё-таки выиграл, не сразу переехала из Нью-Йорка в Белый дом.

Первая леди публично поддержала притязания своего мужа на пересмотр итогов голосования, но, как свидетельствуют источники из её окружения, на деле начала готовиться к переезду в поместье Мар-а-Лаго. Сейчас она составляет список вещей, которые будут перевезены в имение во Флориде, выбирает новую школу для своего сына и совместно с дизайнерами обновляет будущее жилище.

Она просто хочет вернуться домой, — сообщил CNN источник в Белом доме.

Мелания в последнее время также интересовалась у своей помощницы Марсии Келли, полагается ли бывшим первым леди государственная пенсия. Та была вынуждена её разочаровать: выплаты из бюджета на содержание охраны и личного офиса положены только экс-президентам. Супруга бывшего главы государства может получить пенсию размером в $20 тысяч в год (мизерную по меркам США) только после смерти мужа.

Lev Radin/Global Look Press

Мар-а-Лаго — это не только личные владения Трампа, но и отель-клуб с полем для гольфа. Так что, если он решит последовать воле своей жены и выберет поместье в качестве постоянной резиденции, то гостиницу придётся закрыть. Ведь вряд ли Мелании будут по нраву постоянно снующие по зданию отеля гости.

Впрочем, её супруг явно наслаждался вниманием своих сторонников, когда посещал клуб. Постояльцы Мар-а-Лаго описывают странный ритуал: каждый раз, когда чета Трампов спускалась в ресторан на ужин, оркестр прерывал своё выступление и начинал играть национальный гимн. А гостям приходилось вставать из-за столов, чтобы поприветствовать хозяина.

Это будет похоже на отдых в хорошем отеле, — прокомментировал планы миссис Трамп автор книги о Мар-а-Лаго Лоренс Лимер. — Мило, если ненадолго. Но можете ли вы представить Дональда Трампа просто сидящим там по шесть месяцев в году? Скоро он начнёт чувствовать себя взаперти.

Однако вернуться назад в Нью-Йорк чете Трампов будет уже не так просто. Либеральный штат проголосовал за Джо Байдена, и сторонники президента уже не раз подвергались открытым нападкам при посещении нью-йоркских заведений. Ни Дональда Трампа, ни его дочь Иванку больше не ждут в родном городе. Поэтому штат Флорида, поддержавший на президентских выборах республиканца, выглядит единственным логичным выбором для экс-президента и его семьи.

Источники добавляют, что Мелания, как и другие первые леди, собирается выпустить книгу. Но, в отличие от Мишель Обамы или Лоры Буш, она не планирует заниматься мемуарами. Скорее всего, под её авторством выйдет богато иллюстрированное издание об истории Белого дома или о её собственных дизайнерских новациях в президентской резиденции.

Последнее, что предстоит первой леди перед уходом из Белого дома — это утвердить дизайн официального фарфорового сервиза Трампа. После этого посуда займёт место в специальном «архиве» президентской резиденции, и будущие главы государств смогут использовать её для официальных мероприятий.

Иронично, что сама Мелания чаще всего выбирала для этих целей сервиз Клинтонов, в создании которого участвовала соперница её мужа на выборах 2016 года и бывшая первая леди Хиллари Клинтон. Намекала ли Мелания на то, что хотела её победы, или просто желала дать журналистам повод для спекуляций? Скорее всего, она унесёт эту тайну с собой в Мар-а-Лаго.