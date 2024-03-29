Меган Маркл нашла новый способ заработать Daily Mail: жена принца Гарри Меган Маркл решила продавать косметику

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Меган Маркл

Бывшая американская актриса и жена принца Гарри Меган Маркл решила заняться выпуском косметических средств, пишет Daily Mail. В начале марта стало известно, что герцогиня Сассекская запустила собственный бренд American Riviera Orchard. Отмечалось, что компания будет заниматься продукцией, связанной со стилем жизни и кулинарией, однако теперь стало известно, что каталог значительно шире.

Как выяснило британское издание, в заявке на регистрацию товарного знака среди прочего Маркл запросила разрешение на производство уходовых средств для тела. В частности, ароматических саше, мыла, а также солей, гелей, лосьонов, масел для тела. Герцогиня также намерена выпускать шампуни и кондиционеры для домашних животных.

Ранее супруга британского принца Гарри рассказала, что пережила травлю из-за рождения детей. Она отметила, что молодые мамы очень уязвимы. По ее словам, она не понимает, откуда в людях столько ненависти.

До этого эксперт по связям с общественностью Рене Смит назвала пять вещей, которые нужно сделать Маркл ради благосклонности британской публики. По ее словам, герцогине следует сосредоточиться на благотворительности и публичных «реверансах» королевской семье. Кроме того, Маркл, по мнению эксперта, нужно использовать социальные сети для обмена опытом и мотивацией с общественностью, а также быть открытой по поводу причин своего возвращения в королевство.