Медведи пробрались к американцу на участок, чтобы отдохнуть в гамаке Associated Press: медведи порезвились с гамаком на участке жителя Вермонта

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Два молодых черных медведя пробрались на участок к семейной паре, проживающей в Вермонте. Один из косолапых залез в большой гамак и покачался, пока другой пристально наблюдал за этим, пишет Associated Press. Второй порезвиться не успел: хозяин дома снял их на видео, после чего прогнал обратно в лес.

Американец Ной Двек сразу понял, что к нему пришли медведи, так как услышал звук, исходящий от гамака, а ветра в этот день не было.

Мы живем на очень активной медвежьей территории. Медведи очень привыкли к контакту с людьми, поэтому я предполагаю, что они и раньше находили чужие гамаки. Честно говоря, было очень впечатляюще, что он не упал или она не упала с гамака и вроде как знала, как это сделать. Это было довольно забавно видеть, — признался Двек.

Издание отмечает, что в Вермонте находится здоровая популяция черных медведей и в последние годы количество встреч с ними увеличилось.

Недавно стало известно, что вертолет с болтающейся тушей медведя на тросе заметили на Камчатке. Животное могли убить либо браконьеры, либо «ВИП-персоны», однако с их поисками не торопятся. При этом в те дни разрешения на отстрел в заказнике «Река Удочка» не было.