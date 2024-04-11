Медведев рассказал, кем считает Байдена после слов об Украине Медведев назвал Байдена абсолютным злом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что президент США Джо Байден является абсолютным злом. Так политик отреагировал на высказывание американского лидера о завершении конфликта на Украине в случае одобрения нового пакета помощи Киеву на голосовании в Конгрессе США.

Заявление Байдена — абсолютное зло. Ибо он сказал: «Убивайте друг друга дальше. Чем больше погибнет людей, тем лучше. Хочу как можно больше смертей», — написал он в своем Telegram-канале.

Медведев также отметил, что после слов Байдена можно было бы еще раз вспомнить про деменцию президента США, про коррупцию его сына, а также про интересы американского военно-промышленного комплекса или про противоречия между представителями демократического и консервативного крыльев страны. Политик также процитировал строчки Библии.

Вот уж воистину «и я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя „смерть“; и ад следовал за ним» (Откровение ап. Иоанна Богослова (Апокалипсис) 6:8). Поэтому чем скорее всадник на бледном коне заберет с собой Джозефа Робинетта Байдена, тем лучше будет для нашего страдающего мира, — заключил он.

Ранее Джо Байден заявил, что конфликт на Украине закончится после того, как Конгресс США проголосует за выделение новой поддержки Киеву. Он подчеркнул, что голосование следует провести незамедлительно.