Медведь устроил погром в машине из-за конфет и попал на видео В США крупный медведь забрался в машину ради упаковки конфет и устроил погром

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В США медведь-барибал забрался в машину ради упаковки конфет и разгромил ее, сообщает Daily Mail. Происходящее снял на видео сотрудник парка в штате Колорадо. Судя по кадрам, хищник разорвал обшивку автомобиля и разбил приборную панель, пытаясь достать лакомство.

На ролике видно, что медведь выскочил из автомобиля, когда к нему подошел мужчина и начал кричать. Зверь сразу убежал. После погрома в машине валялись куски от приборной панели. Также медведь испражнился на одно из сидений. Как объяснили в администрации парка, хищник хотел вытащить упаковку драже M&Ms, учуяв их аромат.

Ранее на канадском острове Ванкувер медведь проник на заправку и украл упаковку мармеладных мишек. Случившееся попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как зверь пробирается в помещение и проходит мимо стеллажей с шоколадными батончиками, после чего хватает сладости прямо на глазах у владельца заправки.

В американском штате Коннектикут ранее большой черный медведь разбил окно в доме местной жительницы и пробрался на кухню. Хищник похозяйничал в холодильнике и унес из морозилки тушку курицы. Зверь залез в жилище, когда владельцев не было дома.