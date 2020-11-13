Медики сообщили об ухудшении ситуации с коронавирусом в США

https://static.news.ru/photo/b7ecf3d6-2722-11eb-9a15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cpl. Dalton Swanbeck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Врачи в США отмечают перегрузку системы здравоохранения из-за ситуации с коронавирусом. На фоне всё ухудшающейся статистики врачи чувствуют себя измотанными, специалистов на всех пациентов с COVID-19 не хватает.

Эпидемиолог из Миннесоты Майкл Остерхольм считает, что на сегодняшний день вся территория Соединённых Штатов стала очагом заражения COVID-19. Искать отдельные очаги по стране уже не имеет смысла, уверен он, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на американские СМИ.

Я не удивлюсь, если в ближайшие недели мы увидим более 200 тысяч новых случаев заболевания в день, — заявил он.

Врач и глава Prevea Health в Висконсине Ашок Рай заявил, что койко-мест для заражённых остаётся всё меньше и силы у врачей и младшего медицинского персонала на исходе.

Также о повышенной загруженности медиков сообщил врач-пульмонолог из госпиталя Университета Юты Натан Хаттон. Он рассказал о том, что специалисты выходят на смены, которые длятся по 12 часов, а некоторые работают по 24 и даже по 36 часов кряду.

Бывает, что я прихожу утром, принимаю пациентов, работаю ночь, работаю весь следующий день и потом отправляюсь домой, — отметил он.

В то же время в Университете Айовы считают, что пока ситуация с коронавирусом в стране ещё не достигла пика. Из-за недостаточности карантинных мер число новых случаев заражения продолжит расти, считает инфекционист Эли Перенсевич. По её подсчетам, такими темпами к Дню благодарения (26 ноября) в американских больницах не останется мест.

Систему здравоохранения в Айове ждёт коллапс, вопроса нет, — уверена эксперт.

Власти отдельных штатов начали вводить более жёсткие ограничительные меры на фоне данных по COVID-19. Некоторые регионы только сейчас вводят жёсткие режимы самоизоляции.

Ранее NEWS.ru писал, что в США — стране с самой неутешительной статистикой по коронавирусу на сегодняшний день — 14 ноября обновлён антирекорд по суточному приросту новых случаев заражения COVID-19. Число новых случаев заражения в стране превысило отметку в 160 тысяч человек.