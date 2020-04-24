Медики раскритиковали идею Трампа об инъекциях дезинфицирующих средств

Медицинское сообщество США подвергло резкой критике высказывания президента страны Дональда Трампа о возможности лечения коронавируса инъекциями дезинфицирующих средств или воздействием ультрафиолета.
Как
Медицинское сообщество США немедленно раскритиковало предложение президента. Врачи напоминают, что химические средства вроде отбеливателей опасны даже при мимолётном контакте с кожей. Их следует использовать для дезинфекции поверхностей, но употребление внутрь в любой форме смертельно опасно.
Медики также отмечают, что хотя ультрафиолет действительно может быть эффективен против вирусов, это не касается тех случаев, когда патоген уже проник в организм.
Как сообщал NEWS.ru, Федеральное управление по контролю качества лекарственных препаратов США (FDA) предостерегло от использования гидроксихлорохина и хлорохина при лечении коронавируса. У этих противомалярийных веществ обнаружили опасные побочные эффекты. За их применение в лечении ранее выступал Дональд Трамп.
Добавьте наши новости в избранные источники