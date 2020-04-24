Медики раскритиковали идею Трампа об инъекциях дезинфицирующих средств

https://static.news.ru/photo/413f4ac6-8660-11ea-8029-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Michael Reynolds / Pool via CNP/Global Look Press

Медицинское сообщество США подвергло резкой критике высказывания президента страны Дональда Трампа о возможности лечения коронавируса инъекциями дезинфицирующих средств или воздействием ультрафиолета.

Как напоминает BBC, 23 апреля на брифинге представитель Белого дома привёл данные исследований, согласно которым отбеливатель может за пять минут убить коронавирус в слюне, а ещё быстрее это происходит в сочетании с изопрапонолом. Также были процитированы данные о том, что вирус плохо переносит воздействие ультрафиолета. Трамп предложил подумать о методе введения дезинфицирующих средств в организм, например, с помощью инъекций.

Медицинское сообщество США немедленно раскритиковало предложение президента. Врачи напоминают, что химические средства вроде отбеливателей опасны даже при мимолётном контакте с кожей. Их следует использовать для дезинфекции поверхностей, но употребление внутрь в любой форме смертельно опасно.

Медики также отмечают, что хотя ультрафиолет действительно может быть эффективен против вирусов, это не касается тех случаев, когда патоген уже проник в организм.

Как сообщал NEWS.ru, Федеральное управление по контролю качества лекарственных препаратов США (FDA) предостерегло от использования гидроксихлорохина и хлорохина при лечении коронавируса. У этих противомалярийных веществ обнаружили опасные побочные эффекты. За их применение в лечении ранее выступал Дональд Трамп.