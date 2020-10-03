Медики дали осторожно-оптимистичный прогноз по состоянию Трампа

https://static.news.ru/photo/290b3b7a-05ec-11eb-b288-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lamkey / Pool via CNP / MediaPun

Президент США Дональд Трамп пока не пошёл на поправку, но медики оценивают его состояние с «осторожным оптимизмом», рассказал его лечащий врач Шон Конли.

Трамп принял принял вторую дозу экспериментального препарата «Ремдесивир», насыщенность его лёгких кислородом находится на высоком уровне 96–98%, передаёт РИА Новости.

Конли отметил, что вечером 4 октября президент работал, он не испытывает трудностей с движением.

Хотя он не избавился полностью от проблем, его команда врачей настроена осторожно-оптимистично, — резюмировал врач.

Специалисты планируют в воскресенье продолжить курс лечения противовирусным препаратом «при полной поддержке исполнения президентом своих обязанностей».

О заражении коронавирусом Трампа и его жены Мелании стало известно 2 октября. Глава государства сдал тест после того, как у его советника Хоуп Хикc был обнаружен COVID-19. Американский лидер самоизолировался, но не стал передавать свои полномочия вице-президенту Майку Пенсу. Белый дом заявлял, что болезнь у главы государства протекает в лёгкой форме. Позже СМИ сообщили, что состояние Трампа ухудшилось. У него появились кашель и температура. Президента перевезли в госпиталь. Официально было заявлено, что это сделано из мер предосторожности.

Как писал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп опубликовал второе по счёту видеообращение к нации с момента заражения коронавирусом. В четырёхминутном ролике он поблагодарил врачей и признался в том, что «чувствовал себя нехорошо» после прибытия в госпиталь в Мэриленде, однако сейчас ему «уже лучше».