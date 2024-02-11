Медик предупредил о стремительном разрушении ментального здоровья Байдена Врач Макари: у Байдена наблюдаются признаки прогрессирующей возрастной деменции

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден действительно показывает признаки прогрессирующей возрастной деменции, заявил в эфире Fox News профессор университета Джона Хопкинса хирург Марти Макари. По его мнению, надежд на улучшение состояния политика нет.

Снижение когнитивных способностей происходит прямо на наших глазах. Очень заметна разница между тем, как он работает сегодня, по сравнению, скажем, с пятью годами назад. И это действительно печально. <...> Это очевидная возрастная деменция, — сказал медик.

По словам Макари, путаться в словах и делать речевые ошибки — это норма для любого человека. Однако Байден имеет провалы в памяти, замедление речи, эти проблемы прогрессируют настолько быстро, что вызывают серьезное беспокойство, подчеркнул врач. В этой связи он согласился с опасениями избирателей из-за здоровья политика, баллотирующегося на второй президентский срок.

Ранее Байден второй раз за несколько дней перепутал имена лидеров Европы. Глава Белого дома рассказал, что в 2021 году беседовал с канцлером Германии Гельмутом Колем, который на самом деле скончался семь лет назад. До этого Байден утверждал, что недавно общался с президентом Франции Франсуа Миттераном, который умер в 1996 году.