«Мечта прокурора»: Минобороны РФ о признании США биолабораторий В Минобороны РФ назвали разъяснения США о биологической деятельности «мечтой прокурора»

Фото: MC1 Julio Rivera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Признание Вашингтоном его биологической деятельности на территории постсоветского пространства является настоящей «мечтой прокурора», заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов, передает ТАСС. Он напомнил, что 9 июня на сайте Пентагона было опубликовано официальное заявление о биологической деятельности США на территории постсоветского пространства.

Американская администрация признала факт финансирования 46 украинских биолабораторий и связь Минобороны США с Украинским научно-технологическим центром (УНТЦ), — заявил Кириллов.

Он добавил, что в заявлении отражены особенности реализации на постсоветском пространстве «Прoграммы совместного уменьшения угрозы» Нанна — Лугара, одной из целeй которой являлось привлечение к работам «тысяч бывших советских учeных, специализирующихся на биологическом оружии» якобы для «иcключения возможности их сотрудничества с террористическими формированиями».

Ранее Кириллов заявил, что Соединенные Штаты Америки в рамках своей военно-биологической программы на Украине использовали лаборатории Мариуполя в качестве регионального центра по работе с возбудителем холеры. По его словам, отобранные биоматериалы отсылались в Киев, а затем транспортировались в США.