McDonald's закроет свои офисы в США WSJ: McDonald's временно закроет свои офисы в США из-за сокращения персонала

Фото: Magdalena Miriam Tröndle/dpa/Global Look Press

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в ближайшее время закроет свои офисы в Соединенных Штатах в связи с подготовкой к сокращению сотрудников, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на приказ руководства компании. Как утверждают журналисты, закрытие отделений в США будет носить временный характер. Сам персонал компании с 3 по 5 апреля будет работать из дома.

В течение недели с 3 апреля мы сообщим о ключевых решениях, касающихся ролей и численности сотрудников в организации, — говорится в приказе McDonald's.

При этом представители компании отказались называть число сотрудников, которые пойдут под сокращение. Всего в McDonald's работает более 150 тысяч человек, 70% из которых трудятся за пределами США.

В начале января генеральный директор корпорации McDonald’s Крис Кемпчински направил своим сотрудникам корпоративное письмо, в котором сообщалось о сокращениях в 2023 году. Глава американской корпорации отметил, что в ближайшее время начнется оценка ролей и уровней персонала. Он добавил, что некоторые проекты могут быть полностью остановлены.