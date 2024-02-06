McDonald's становится роскошью для американцев McDonald's пообещала бороться с резким ростом цен на бургеры в США

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s оказалась в центре внимания из-за стремительного роста цен на бургеры в США, пишет Fox News. Меню стало настолько дорогим, что для многих американцев дешевле питаться домашней пищей. Этот факт даже признал генеральный директор компании Крис Кемпчински. Такая тенденция закономерно привела к падению продаж во многих ресторанах, потому руководство компании пообещало заняться вопросом доступности.

Я думаю, что в 2024 году вы увидите, вероятно, больше внимания к тому, что я бы назвал доступностью. <...> Питание дома стало более доступным, — сказал глава компании.

Журналисты при этом отметили, что в одном из ресторанов McDonald’s в Коннектикуте «Макмаффин» обходится посетителям в $7,29 (665 рублей), а картофельные оладьи — $5,69 (519 рублей). В Чикаго клиентам предлагается купить «Биг Мак» за $18 (1600 рублей).

Ранее владелец сети «Вкусно — и точка» Александр Говор заявлял, что McDonald’s планировала вернуться на российский рынок, если изменятся обстоятельства. По его словам, соответствующая опция предусмотрена договором. В случае, если McDonald’s вернется в Россию, они будут обязаны выкупить рестораны за деньги, вложенные Говором в развитие бизнеса. В то же время бизнесмен отметил, что вероятность возвращения McDonald’s на российский рынок в прежнем формате мала.