Мать умершего актера Ангуса Клауда рассказал о его последнем дне жизни Мать звезды «Эйфории» Клауда: последний день жизни Ангуса был радостным

Фото: IMAGO/Faye Sadou/Global Look Press

Мать умершего актера Ангуса Клауда Лиза на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) рассказала, что последний день жизни ее сына был радостным, передает издание Variety. Она поблагодарила всех за любовь и поддержку в это непростое для ее семьи время.

Я также хочу, чтобы вы знали, что, хотя мой сын был глубоко опечален безвременной кончиной своего отца от мезотелиомы, его последний день был радостным, — написала Лиза Клауд.

Она также отметила, что не верит, что смерть ее сына была самоубийством. В настоящее время официальная причина кончины актера еще не установлена. Ситуация остается в статусе «активного расследования смерти», говорится в заявлении Департамента полиции Окленда.

Он говорил о своем намерении помочь обеспечить своих сестер в колледже, а также помочь своей маме эмоционально и финансово. Он не собирался заканчивать свою жизнь. Когда мы обнимались на ночь, мы сказали, как сильно любим друг друга, и он сказал, что увидится со мной утром. Я знаю только, что он положил голову на стол, где работал над художественным проектом, заснул и не проснулся, — продолжила мать звезды сериала «Эйфория».

Американский актер Ангус Клауд, известный по роли Феско «Фез» О’Нила в драматическом сериале «Эйфория», умер 1 августа в возрасте 25 лет. О смерти мужчины стало известно из заявления его семьи.