Мать-одиночка из США приняла целибат после 400 предложений выйти замуж

Фото: Karl-Heinz Spremberg/imageBROKER.com/Global Look Press

После развода 55-летняя мать-одиночка и модель Фрэн Сойер из США получила 400 предложений руки и сердца, сообщает Daily Star. Несмотря на это, семь лет назад женщина приняла целибат и отказалась от романтических связей.

Женщина объяснила, что после расставания с мужем она начала пользоваться приложениями для знакомств. Однако все мужчины, которые с ней знакомились, разочаровывали звезду еще на этапе переписки: были слишком настойчивы, а в случае отказа начинали оскорблять ее. За годы поиска партнера она получила порядка 400 предложений руки и сердца, но ни одно из них ее так и не заинтересовало. Сойер предположила, что представители сильного пола не любят уверенных в себе женщин, и решила отказаться от отношений в принципе.

Они бы не разговаривали так со мной вживую, это все забавный эффект соцсетей, которые уничтожили настоящую любовь и уважение друг к другу. Люди думают, что можно болтать все что угодно, — пояснила женщина.

Ранее выпускница «Фабрики звезд — 7» Корнелия Манго рассказала NEWS.ru, что она вот уже девять лет счастлива в браке. По словам певицы, главное в семье — взаимное уважение, а также крепкие и сильные чувства, которые помогут сгладить «шероховатости». Кроме того, звезда уверена, что мужчина должен уметь покорять возлюбленную и не бояться проявлять эмоции, поскольку большинству женщин нужны не дорогостоящие подарки и роскошные букеты, а обычное внимание.