Маска вызвали в суд для дачи показаний о покупке Twitter

Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global look Press

Илон Маск

Американского бизнесмена Илона Маска вызвали в суд для дачи показаний в рамках расследования о приобретении им соцсети Twitter (X), сообщает Reuters. По данным агентства, такое постановление вынесла мировой судья США Лорел Билер.

Показания главы компаний SpaceX и Tesla запросила Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), которая и занимается расследованием о возможных нарушениях, связанных со сделкой Маска о приобретении соцсети. В рамках разбирательства также проверяют заявления Маска и поданные им сведения о платформе.

Маск стал владельцем Twitter в октябре 2022 года. Предприниматель купил компанию за $44 млрд.

На этой неделе Маск на своей странице в Twitter (X) дважды сделал репост интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Маск также согласился с российским лидером в том, что стратегическая ошибка США заключалась в использовании доллара в качестве инструмента для борьбы.

Ранее портал Axios со ссылкой на инвестора сообщил, что под руководством Маска соцсеть Twitter (X) подешевела на 71,5%. Предположительно, компании могла потерять более 10% в цене после того, как Маск выругался в адрес рекламодателей в ходе онлайн-мероприятия.