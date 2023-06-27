Маска встревожила возможность участия США в конфликте на Украине Маск выразил тревогу в ответ на мысль о возможности «американизации» украинского конфликта

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Американский миллиардер, владелец социальной сети Twitter Илон Маск встревожился после того, как предприниматель Дэвид Сакс предположил, что США могут начать призывать к «американизации» конфликта на Украине. По мнению Сакса, подобное может произойти в случае уничтожения Запорожской АЭС. Соответствующий текст он разместил в своем аккаунте в социальной сети.

Предприниматель напомнил, что ранее сенаторы Грэм и Блюменталь внесли в верхнюю палату конгресса резолюцию, в которой говорится о гарантиях НАТО в отношении Украины в случае уничтожения ядерного объекта в стране. Сакс подчеркнул, что вскоре после этого Киев начал говорить о планах РФ по ликвидации ЗАЭС. Он предположил, что если подобное произойдет, будет неизвестно наверняка, кто это сделал, однако СМИ «рефлекторно» обвинят Россию.

Тревожно, — написал Маск в ответ на публикацию Сакса.

16 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Россия намерена взорвать Запорожскую АЭС. Он считает, что Москве постоянно требуется дестабилизировать обстановку.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не могут подтвердить или опровергнуть заявление Зеленского о готовящемся теракте на Запорожской АЭС с выбросом радиации.

В свою очередь пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ответил на слова Зеленского, назвав их очередной ложью украинского руководства. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заинтересованы в продолжении сотрудничества по ситуации на ЗАЭС.