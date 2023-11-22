Маска обвинили в сокрытии информации о неисправности Tesla

Фото: IMAGO/Michael Bihlmayer/Global Look Press

Предприниматель Илон Маск и менеджмент компании Tesla скрыли информацию о наличии неполадок в работе системы автопилота автомобилей, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление судьи окружного суда Палм-Бич (Флорида) Рида Скотта. Отмечается, что компания Tesla ранее уже проходила ответчиком по делам, связанным с вызванными автопилотом авариями. Однако тогда ей удавалось выигрывать судебные процессы.

Новый иск к компании был подан в связи с аварией, произошедшей в 2018 году к северу от Майами. По данным суда, владелец автомобиля Tesla Model 3 Стивен Баннер погиб в результате ДТП, которое могло быть вызвано ошибкой в работе системы автоматического пилотирования. По мнению экспертов, компании не удастся выиграть судебный процесс в этот раз.

Судья, похоже, склонен признать множество свидетельских показаний и других улик, которые могли бы поставить в неловкое положение «Теслу» и ее генерального директора. И теперь результатом этого судебного разбирательства может стать вердикт о штрафных возмещениях, — заявил профессор права Университета Южной Каролины Уокер Смит.

Система автопилота Tesla неоднократно подвергалась критике в США. Ранее министр транспорта страны Пит Буттиджич заявил, что компания не имеет права называть свои машины беспилотными. По его словам, неполадке в работе автопилота привели по меньшей мере к 14 смертям.