Маска назвали «головной болью» для властей США Bloomberg: растущее влияние Маска стало вызывать беспокойство у властей США

Фото: Oliver Berg/dpa/Global Look Press

Тематический автомобиль с изображением миллиардера Илона Маска

Растущее влияние американского миллиардера Илона Маска и его компаний стало вызывать все больше беспокойства у администрации президента США Джо Байдена, сообщает Bloomberg. По данным агентства, власти опасаются, что благодаря своей бизнес-империи, богатству и политическим союзам предприниматель может стать неприкасаемым.

В настоящее время Маск владеет пятью компаниями, которые занимаются транспортом, здравоохранением, социальными сетями и аэрокосмической промышленностью. Эти ресурсы дают бизнесмену большое влияние и при этом затрагивают интересы правительства, поскольку Маск предлагает собственное видение многих политических вопросов.

Например, он в одностороннем порядке может решать, как Украине использовать сеть Starlink. Также Маск предложил собственный план урегулирования украинского кризиса и воссоединения материкового Китая с Тайванем. Кроме того, связи компании Tesla с Китаем и финансирование из ближневосточных стран дают американской администрации почву для опасений, что Маск попадет под иностранное влияние. По данным Bloomberg, правительство может попытаться разрушить его бизнес-империю, дабы избавиться от этой «головной боли».

Илон Маск является самым богатым человеком в мире. Его состояние оценивается в $187,1 млрд.

Ранее Маск спрогнозировал победу Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году в случае, если республиканца арестуют. По мнению предпринимателя, если экс-хозяин Белого дома действительно будет задержан, это обеспечит ему «сокрушительную победу» на выборах.

Трамп ранее сообщил со ссылкой на утечку из прокуратуры, что его могут арестовать 21 марта. Экс-президенту могут предъявить обвинение в связи с возможным подкупом порноактрисы Сторми Дэниелс, которой Трамп мог заплатить за молчание об их предполагаемой интимной связи.