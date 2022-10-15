Маск заявил о высочайшем риске ядерной катастрофы Маск: риск ядерной катастрофы достиг высочайшего уровня за последние 60 лет

Фото: JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Риск глобальной ядерной катастрофы достиг пиковой отметки за последние 60 лет, заявил предприниматель Илон Маск. Высказывание бизнесмена, которое он опубликовал в своем Twitter-аккаунте, стало ответом на сообщения об учениях сил ядерного сдерживания НАТО, в ходе которых проводятся полеты стратегических бомбардировщиков Boeing B-52 над Бельгией, Северным морем и Великобританией.

Было бы здорово, если бы однажды человечество прекратило целиться в себя ядерным оружием, которое уничтожит всю жизнь на Земле, — написал Маск.

При этом бизнесмен отметил, что у России есть возможность полностью уничтожить США и Европу собственными ядерными боеголовками менее, чем за 30 минут, и наоборот. По мнению Маска, об этом не знает «поразительное» количество людей.

Конечно, было бы безумно их (ядерные бомбы. — NEWS.ru) использовать, как и безумно в принципе оказаться в подобной ситуации, — добавил Маск.

Ранее Маск говорил, что риски начала ядерного конфликта увеличиваются. По его словам, вероятность такого исхода приближается «стремительно».

До этого президент США Джо Байден заявил, что конфликт России с Украиной может сопровождаться ошибками и просчетами, способными поставить мир на порог Армагеддона. По его словам, президент России «не может безнаказанно продолжать говорить» о применении тактического ядерного оружия и в нынешнее время нельзя быть уверенным в том, что Армагеддона удастся избежать.