Маск заявил, что НАТО давно нужно было расформировать Маск усомнился в целесообразности существования НАТО после распада СССР

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Миллиардер Илон Маск согласился с мнением американского бизнесмена Дэвида Сакса о том, что Североатлантический альянс должен был прекратить существование после роспуска Организации Варшавского договора и распада СССР. В Twitter (X) Маск подчеркнул, что его всегда интересовал вопрос целесообразности сохранения НАТО.

Правда. Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то что ее заклятый враг и причина создания, Организация Варшавского договора, прекратила свое действие, — написал Маск.

Ранее Сакс заявил, что после распада СССР целью НАТО стало расширение за счет стран бывшей Организации Варшавского договора. Этот шаг, считает предприниматель, создал вокруг Альянса враждебность.

Кроме того, Маск отмечал, что федерального бюджета США в будущем не хватит ни на что, кроме как на выплату процентов по долгам. Таким образом он ответил на сообщение, что Вашингтон считает своей главной проблемой самого Маска.

До этого предприниматель заявлял, что американцы даже не представляют всю мощь цензуры в Соединенных Штатах, где правит государственно-промышленный комплекс. Он объяснил преследования Вашингтона тем, что на его платформе Twitter (X) царит свобода слова.