Маск заявил, что готовится отражать атаки со стороны офиса Байдена

Фото: Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Владелец соцсети Twitter Илон Маск заявил, что он готовится к атакам и ответным действиям со стороны офиса президента США Джо Байдена. Бизнесмен выразил абсолютную убежденность в том, что ему следует ожидать нападок со стороны Вашингтона. Ранее Маск разблокировал аккаунт бывшего лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Ясно как то, что ночь сменяет день, — ответил Маск в Twitter одному из пользователей платформы на вопрос о росте атак со стороны Белого дома.

Ранее стало известно, что число подписчиков Трампа в Twitter за несколько часов достигло 52 млн после того, как его аккаунт разблокировал Маск. В январе 2021 года руководство Twitter заблокировало аккаунт Трампа на фоне штурма Капитолия, который произошел 6 января прошлого года.

До этого Маск анонсировал функцию создания длинных постов в соцсети. По его словам, она будет внедрена в Twitter в ближайшее время. На сегодняшний день пользователи соцсети могут использовать в одном сообщении лишь 280 символов.

В ноябре портал Platformer сообщил, что Маск рассматривает возможность сделать доступ к Twitter платным. По данным портала, пользователям будет предоставлен бесплатный лимит времени, которое можно провести в соцсети, после чего сайт предложит оплатить подписку.