Маск заступился за приехавшего в Россию журналиста Карлсона Маск осудил идею запрета на въезд в США посетившему Россию Карлсону

Фото: Billy Bennight/The Photo Access/Global Look Press

Такер Карлсон

Американский предприниматель Илон Маск осудил призывы запретить бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону въезд в США, если журналист возьмет интервью у российского лидера Владимира Путина. В социальной сети Twitter (X) бизнесмен согласился с постом Брайана Крассенштейна, который написал, что журналисты могут интервьюировать любых публичных личностей.

Журналист Крассенштейн отметил, что если бы людям, выступающим за запрет въезда Карлсону в Штаты, были действительно важны свободы, то таких призывов не было бы. Он напомнил, что американские сотрудники СМИ на протяжении многих лет берут интервью у любых публичных личностей, в том числе тех, чьи взгляды могут отличаться от их.

Я согласен, — прокомментировал Маск слова Крассенштейна.

Сам Крассенштейн отвечал на слова члена палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин, которая заявила, что демократы в США и подконтрольные им СМИ «бьются в судорогах» от возможности того, что Путин мог бы дать интервью американскому журналисту. Она подчеркнула, что пропагандисты в США ненавидят, когда кто-то отходит «от сценария».

При это пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Кремль проинформирует, если в планах Владимира Путина появится интервью средствам массовой информации, в том числе американскому журналисту Такеру Карлсону. По его словам, в настоящий момент таких планов нет.