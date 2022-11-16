WP: Маск заставил сотрудников выбирать между «новым Twitter» и увольнением

Фото: Avishek Das/Global Look Press

Илон Маск

Американский миллиардер Илон Маск поставил сотрудников купленной им соцсети Twitter перед ультиматумом — остаться частью команды или быть уволенным с выплатой трехмесячной зарплаты, пишет The Washington Post. По сведениям издания, 16 ноября сотрудники получили письмо со ссылкой на вопрос, хотят ли они стать частью нового Twitter, с выбором «да или нет».

В письме Маск написал, <...> что Twitter должен быть жестким, если хочет двигаться вперед, а остающимся предстоят «долгие часы работы каждый день с предельной напряженностью», и что проходной балл будут давать только за исключительную работу, — указано в материале WP.

Ранее Маск допустил, что компания может обанкротиться. Об этом он заявил в первом обращении к сотрудникам. Банкротство компании возможно в том случае, если она не начнет приносить больше денег. Предупреждение прозвучало через две недели после закрытия сделки по приобретению платформы за $44 млрд. За это время предприниматель успел уволить половину сотрудников Twitter, а оставшимся запретил работать в удаленном режиме. Отныне они должны проводить в офисе не менее 40 часов в неделю.

Американская компания Omnicom Media Group, занимающаяся маркетинговыми коммуникациями и рекламой, рекомендовала своим клиентам на время отказаться от размещения рекламы в социальной сети Twitter. Причиной такой рекомендации в компании называют угрозу для безопасности брендов клиентов.