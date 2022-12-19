Маск запустил опрос на тему, нужно ли ему покинуть пост главы Twitter

Илон Маск запустил в соцсети Twitter, владельцем которой он является, новый опрос. На этот раз бизнесмен интересуется у подписчиков, нужно ли ему уйти с поста главы.
Стоит ли мне уйти с поста главы Twitter? Я буду придерживаться результатов этого опроса, — написал на своей странице миллиардер.
Этот пост последовал сразу после другого сообщения, в котором Маск пообещал, что с этого момента внесение серьезных изменений в политику Twitter будет сопровождаться соответствующими опросами.
Не так давно Илон Маск запустил в Twitter опрос среди пользователей, который касается судьбы Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена. Он задал пользователям соцсети вопрос, нужно ли помиловать основателя WikiLeaks и экс-сотрудника спецслужб США.
Ранее владелец Twitter Илон Маск сообщил об увольнении заместителя генерального юрисконсульта компании Джима Бейкера в связи с его возможной причастностью к скандалу с цензурой вокруг ноутбука сына президента США Джо Байдена Хантера. Имя юриста упоминается в расследовании истории вместе с публикацией его переписки в контексте обсуждения данного инцидента.