Маск задумался о переизбрании Трампа на четвертый срок Маск призвал думать наперед, говоря о переизбрании Трампа в 2032 году

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Илон Маск

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск высказался в социальной сети X о потенциальном переизбрании президента страны Дональда Трампа на четвертый срок в 2032 году. Таким образом он отреагировал на пост другого пользователя, опубликовавшего изображение бейсболки с надписью «Трамп 2032». Маск призвал американцев «думать наперед».

Думайте наперед! — написал бизнесмен.

Вместе с этим Маск отреагировал на высказывание президента Украины Владимира Зеленского об американской военной помощи. Политик заявил, что каждый цент из сотен миллиардов долларов, направленных Киеву, «был должным образом отслежен и учтен». Маск признался, что не смог сдержать смех. Миллиардер назвал слова украинского лидера самым смешным, что он читал за весь день.

До этого Трамп назвал Зеленского вредным для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, глава государства, которому «нечем похвастаться», занимается подстрекательством. Трамп также предупредил, что Зеленский рискует потерять всю страну, если согласится заключить мир.