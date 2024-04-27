Маск задал Белому дому вопрос на тему «победы» Украины Маск захотел узнать у Белого дома смысл «победы» Украины в конфликте с Россией

Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Американский миллиардер Илон Маск в соцсети Twitter (X) задал администрации Белого дома вопрос на тему «победы» Украины в противостоянии с Россией. Реакция предпринимателя стала ответом на заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который объявил о намерении Вашингтона поддержать Киев в этих усилиях.

Что из себя представляет победа? — поинтересовался Маск.

Ранее Маск в соцсети заявил, что стратегии выхода из конфликта на Украине нет и это его пугает. Так он ответил на пост миллиардера Дэвида Сакса об одобрении палатой представителей Конгресса США нового пакета военной помощи киевским властям.

До этого миллиардер на фоне проблем на границе США заявил, что Белому дому следовало бы уделять больше внимания собственным проблемам, а не ситуации на Украине. Таким образом он ответил на пост журналиста Такера Карлсона о том, что конгресс продолжает спонсировать Киев, не имея представления о том, сколько военнослужащих украинской армии погибло.

Кроме того, предприниматель сравнил возможность вступления в НАТО Украины с началом фильма об апокалипсисе. Подобным образом он прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что цель июльского саммита Североатлантического альянса заключается в содействии «возведению моста» к членству Украины в Блоке.