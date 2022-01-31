Маск заблокировал в соцсетях фаната, попросившего у него денег

Американский миллиардер, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заблокировал в социальных сетях 19-летнего студента из Флориды Джека Суини. Причиной стал шантаж. Молодой человек создал в Twitter аккаунт, где при помощи бота отслеживал перемещение личного самолёта Маска и в ответ на просьбу прекратить слежку попросил $50 тысяч. Об этом сообщило агенство Bloomberg.

Я фанат SpaceX и Tesla, поэтому знал, что у него есть самолет. Я подумал, что бот... поможет понять, куда Маск направляется и чем занимается, — рассказал Суини агентству.

По словма молодого человека, в ноябре 2021 года Маск сам связался с ним и попросил отключить аккаунт в обмен на $5 тысяч, поскольку опасался за свою безопасность. В ответ Суини попросил $50 тысяч. Он рассчитывал потратить деньги на оплату учёбы в колледже или на покупку автомобиля Tesla Model 3. В результате в минувшее воскресенье, 30 января, Маск зблокировал юношу во всех социальных сетях.

Суини предположил, что миллиардер очень зол.

Столько времени и усилий туда ушло, 5 тысяч не хватит, чтобы заставить меня все бросить, — заявил молодой человек.

Он надеется, что Маск ещё вернётся к переговорам. При этом Суини запустил бизнес по отслеживанию самолётов других известных персоналий. Помимо прочих, он установил слежку за передвижением Билла Гейтса и Джеффа Безоса. Молодой человек омтечает, что занимающиеся отслеживанием полетов компании в год получаюи миллионы долларов и он был бы счастлив иметь хотя бы небольшую долю того доход, что есть у них.

Ранее сообщалось, что Илон Маск обиделся на президента США, который говорил об электромобилях и «забыл» упомянуть его имя. Миллиардер попытался вступить в заочную полемику с хозяином Белого дома в Twitter, оскорбляя его.