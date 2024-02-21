Маск высмеял подходы ФБР к расследованию дела сына Байдена

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Миллиардер Илон Маск в шутливой форме высмеял расследование ФБР в отношении сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена, опубликовав в своей соцсети Twitter (Х) провокационную картинку. Предприниматель воззвал к сыщику Шерлоку Холмсу, который мог облегчить работу американским правоохранителям.

На картинке изображена женщина в форме ФБР, изучающая фотографии якобы из ноутбука Хантера Байдена, где он употребляет наркотические вещества и контактирует с девушками легкого поведения. Рядом с ней стоит обнаженный сын президента США и задает правоохранителю вопрос: «Видишь что-нибудь?», на что агент отвечает отрицательно.

Ранее появилась информация, что два ключевых комитета палаты представителей Конгресса США готовы договориться с Хантером Байденом о новой дате для дачи свидетельств и могут отказаться от привлечения его к ответственности за то, что он проигнорировал предыдущую повестку. В совместном заявлении республиканских лидеров комитетов по надзору и юридическим вопросам Джеймса Комера и Джима Джордана соответственно подчеркивается готовность провести закрытые слушания.

До этого сыну американского лидера предъявили обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам. Ему может грозить до 17 лет лишения свободы. Обвинительное заключение 7 декабря поступило в базу окружного суда Центрального округа штата Калифорния.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.