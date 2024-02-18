Маск высказался о взятии Авдеевки под контроль ВС России Маск: чем дольше будет идти конфликт на Украине, тем лучше для России

Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Россия продолжит получать преимущества, пока идет конфликт на Украине, считает американский бизнесмен Илон Маск. Об этом он написал в комментарии к публикации предпринимателя Дэвида Сакса в социальной сети Twitter (X), который написал, что ВСУ потерпели поражение в Авдеевке.

Чем дольше это будет продолжаться, тем лучше будет для России, — написал Маск.

Ранее глава SpaceX призвал остановить боевые действия на Украине. Он подчеркнул, что сделать это следовало еще год назад. Так он отреагировал на заявление президента США Джо Байдена, который сообщил о «преступной халатности» конгресса, не желающего поддерживать Киев.

Также Илон Маск согласился с мнением, что Соединенные Штаты Америки и Европейский союз являются помехами для наступления мира на Украине. Бизнесмен поддержал публикацию информационного канала Wall Street Silver, в которой говорится, что продолжающееся финансирование Киева является единственной преградой для начала мирных переговоров.

Кроме того, Маск согласился с высказыванием, что Крым и Донбасс останутся российскими. Об этом бизнесмен также написал в комментарии к посту Wall Street Silver в социальной сети Twitter (X). В публикации говорилось, что финансирование Украины не изменит ситуацию на передовой, а лишь продлит конфликт, что приведет к гибели сотен тысяч людей.