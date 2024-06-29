Маск выдвинул теорию после дебатов Байдена и Трампа Маск: дебаты Байдена и Трампа показали отсутствие лидера правления в США

Фото: Will Lanzoni/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп и Джо Байден

Соединенными Штатами на данный момент фактически никто не управляет, предположил бизнесмен Илон Маск в соцсети X после просмотра дебатов между президентом страны Джо Байденом и республиканцем Дональдом Трампом. Так миллиардер отреагировал на вопрос экс-кандидата на пост американского лидера Вивека Рамасвами о роли главы Белого дома в правительстве.

Может быть, никто, — оставил короткий комментарий предприниматель.

Ранее Маск объявил, что победителем прошедших в США предвыборных дебатов стали интернет-мемы. Мероприятие стало «подготовкой к замене» действующего президента как кандидата от Демократической партии, допустил он. Дебаты прошли в ночь на пятницу, 28 июня, и сразу же стали поводом для появления в Сети изображений саркастического содержания.

До этого NBC News передавал, что выступление Байдена на дебатах вызвало новую волну критики со стороны демократов, а также размышления о его дальнейшей карьере. Бывший сотрудник Белого дома и руководитель предвыборной кампании Барака Обамы указал журналистам, что американский лидер выглядел растерянным. После выступления будут обсуждения о том, стоит ли главе Белого дома продолжать гонку, констатировал он.