Маск «временно» распустил совет директоров Twitter

Фото: Global Look Press

Илон Маск

Предприниматель Илон Маск распустил совет директоров Twitter после приобретения компании, сказано в документах, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Вскоре после этого Маск написал в Twitter, что решение о роспуске совета директоров «носит временный характер», не вдаваясь в подробности.

27 октября в результате заключения сделки по слиянию господин Маск стал единоличным директором Twitter. В соответствии с условиями соглашения по слиянию в момент завершения сделки лица, которые были директорами, перестали ими являться, — уточняется в одном из документов.

В нем экс-директорами указаны Брет Тейлор, Параг Агравал, Омид Кордестани, Дэвид Розенблатт, Марта Лейн Фокс, Патрик Пишетт, Эгон Дурбан, Фей-Фей Ли и Мими Алемайеу.

Ранее стало известно, что Маск отдал распоряжение с 29 октября приступить к увольнению сотрудников Twitter. При этом пока неизвестно, кто из 7500 работников компании лишится работы. По данным New York Times, увольнения должны были происходить до 1 ноября. В этот день сотрудники компании, как ожидается, получат гранты в виде акций в качестве части их компенсации, что позволит Маску избежать дополнительных расходов.

28 октября телеканал CNBC сообщил, что Илон Маск принял руководство компанией Twitter. Прежнее руководство покинуло штаб-квартиру. 26 октября Илон Маск обновил описание своего профиля в социальной сети. Предприниматель указал в разделе биографии, что является «главным по твитам».