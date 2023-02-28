Маск вернулся на первую строчку рейтинга богатейших людей планеты Bloomberg: Илон Маск снова возглавил рейтинг богатейших людей планеты

Фото: Britta Pedersen/Global Look Press

Илон Маск

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск вновь занял первое место в рейтинге самых богатых людей планеты по версии Bloomberg. Агентство оценило его состояние в 187,1 миллиарда долларов.

Таким образом Маск обошел Бернара Арно, президента группы компаний LVMH, чьи активы насчитывают 185,3 миллиарда долларов.

По данным Bloomberg, рост цен на акции Tesla, который составил почти 70 процентов, и увеличение спроса на электромобили компании после снижения их стоимости, способствовали увеличению состояния Маска.

Ранее Маск заявлял, что уйдет с поста главы компании Twitter, которой владеет, как только найдет себе замену. Он при этом уточнил, что для этого придется найти «достаточно глупого человека», который согласится на эту должность. После ухода, по его словам, он займется руководством командами программного обеспечения и серверов компании.

Сеть спутниковой связи Starlink не предназначена для использования военными и SpaceX не допустит эскалации конфликта на Украине, способной привести к третьей мировой войне, написал в Twitter глава компании Илон Маск. Так он объяснил ограничение использования сети для управления беспилотниками ВСУ. Предприниматель добавил, что компания вообще могла отключить Starlink, но не сделала этого.